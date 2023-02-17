Jakob Odehnal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Odehnal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Odehnal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Odehnal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Odehnal 10 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Odehnal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Jakob Odehnal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 11 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jakob Odehnal'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Odehnal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Odehnal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Odehnal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Odehnal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rapid Altyapı

26 Mart 2015 yılında Austria XIII J.

1 Ocak 2017 yılında Austria XIII II

1 Temmuz 2017 yılında Austria XIII

11 Temmuz 2019 yılında SCR Altach

Jakob Odehnal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Odehnal şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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