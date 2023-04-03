Jakob Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Palsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakob Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakob Palsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakob Palsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Palsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Palsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Palsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Palsson 7 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Franz Pálsson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Palsson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 25 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Palsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakob Palssonboyu ve yaşı kaç

Jakob Palsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Palsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakob Palsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Palsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Mart 2019 yılında Thór

1 Şubat 2021 yılında Venezia U19

30 Haziran 2021 yılında Thór

1 Temmuz 2021 yılında Venezia U19

8 Temmuz 2022 yılında FC Chiasso

31 Ocak 2023 yılında Venezia U19

25 Şubat 2023 yılında KR Reykjavík

31 Aralık 2023 yılında Venezia

Jakob Palsson kimdir

Jakob Palsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Palsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Jakob Palsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U21 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U17 takımında 2 numaralı formasıyla 22 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İzlanda U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakob Palsson nereli

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