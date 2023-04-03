Jakob Raspet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Raspet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Raspet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakob Raspet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakob Raspet 5 Ağustos 2007 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakob Raspet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Jakob Raspet'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakob Raspet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakob Raspet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakob Raspet şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
Jakob Raspet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slowenien U15 takımında 16 numaralı formasıyla 25 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
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