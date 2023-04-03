Jakob Raspet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Raspet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jakob Raspet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakob Raspet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.