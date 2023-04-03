Jakob Tange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Tange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Tange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Tange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Tange 26 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Nørgaard Tange şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Tange Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Tange, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Tange'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Tange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Tange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF Altya

1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19

Jakob Tange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Tange şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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