Jakob Tannander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Tannander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Tannander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Tannander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Tannander 10 Ağu 2000 tarihinde Dalby şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jakob Tånnander şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Tannander Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Tannander, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IK Sirius futbol takımında oynamaktadır. IK Sirius takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakob Tannander'nin IK Sirius ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Tannander Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jakob Tannander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Tannander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Tannander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında Lunds BK U19

1 Kasım 2015 yılında Malmö U19

1 Haziran 2016 yılında Högaborgs BK

30 Kasım 2016 yılında Malmö U19

12 Ocak 2017 yılında Österlen FF

30 Kasım 2017 yılında Malmö U19

2 Ocak 2018 yılında Lunds BK

8 Ocak 2018 yılında Malmö FF

30 Kasım 2019 yılında Malmö FF

29 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

10 Ağu 2020 yılında FC Haka

31 Aralık 2020 yılında HJK Helsinki

8 Ocak 2023 yılında Sirius

Jakob Tannander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Tannander şuan IK Sirius takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakob Tannander Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dalby GIF (-2013), Lunds BK (2015), Malmö FF (2016-2017), Högaborgs BK (2016)

İsveç U17 takımında 12 numaralı formasıyla 28 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 12 numaralı formasıyla 2 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Schweden U15 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Ağu 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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