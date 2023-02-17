Jakob Vadstrup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Vadstrup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Vadstrup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Vadstrup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Vadstrup 30 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Vadstrup Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Vadstrup Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CG sportsmanagement yapmaktadır. Jakob Vadstrup, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Helsingör futbol takımında oynamaktadır. FC Helsingör takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakob Vadstrup'nin FC Helsingör ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakob Vadstrup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Vadstrup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Vadstrup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Vadstrup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında Lyngby BK U19

1 Şubat 2021 yılında Lyngby BK

1 Ağu 2021 yılında Fiorentina U19

28 Temmuz 2022 yılında FC Helsingör

Jakob Vadstrup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Vadstrup şuan FC Helsingör takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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