Jakob Vester kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Vester Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Vester adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakob Vester Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakob Vester 28 Aralık 2004 tarihinde Viby şehrinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jakob Vester Nielsen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakob Vester Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakob Vester'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jakob Vester Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakob Vester futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Viborg FF Altya
1 Temmuz 2021 yılında Viborg FF U19
1 Temmuz 2023 yılında Viborg FF
Jakob Vester Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakob Vester şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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