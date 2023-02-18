Jakob Vitezica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Vitezica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Vitezica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakob Vitezica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakob Vitezica 10 Şubat 1995 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakob Vitezica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakob Vitezica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına - tarihinde katılmıştır. Jakob Vitezica'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakob Vitezica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakob Vitezica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakob Vitezica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakob Vitezica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakob Vitezica şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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