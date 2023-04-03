Jakob Weisser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Weisser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakob Weisser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakob Weisser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakob Weisser 4 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakob Weisser Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Karlsruher SC U19 futbol takımında oynamaktadır. Karlsruher SC U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakob Weisser'nin Karlsruher SC U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jakob Weisser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakob Weisser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Karlsruhe U17
1 Temmuz 2021 yılında Karlsruhe U19
Jakob Weisser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakob Weisser şuan Karlsruher SC U19 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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