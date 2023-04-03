Jakob Weisser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakob Weisser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jakob Weisser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakob Weisser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.