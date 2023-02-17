Jakoslav Stankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakoslav Stankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakoslav Stankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakoslav Stankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakoslav Stankovic 10 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Jakoslav Stanković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakoslav Stankovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakoslav Stankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Tabor Sezana futbol takımında oynamaktadır. NK Tabor Sezana takımına 22 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jakoslav Stankovic'nin NK Tabor Sezana ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakoslav Stankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakoslav Stankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakoslav Stankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakoslav Stankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Olimpija U19

22 Temmuz 2020 yılında Tabor Sezana

Jakoslav Stankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakoslav Stankovic şuan NK Tabor Sezana takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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