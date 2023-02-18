Jakov Anton Vasilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Anton Vasilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Anton Vasilj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Anton Vasilj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Anton Vasilj 2 Haziran 2002 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Anton Vasilj Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Jakov Anton Vasilj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 26 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakov Anton Vasilj'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 14 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakov Anton Vasilj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Anton Vasilj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakov Anton Vasilj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Anton Vasilj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2014 yılında Hajduk Alt.

3 Temmuz 2017 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb II

26 Ocak 2022 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2023 yılında Din. Zagreb II

Jakov Anton Vasilj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Anton Vasilj şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Jakov Anton Vasilj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

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