Jakov Biljan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Biljan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Biljan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Biljan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Biljan 2 Ağu 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Biljan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakov Biljan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 27 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jakov Biljan'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakov Biljan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Biljan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakov Biljan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Biljan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2007 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U19

4 Ağu 2014 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2015 yılında Din. Zagreb II

29 Ocak 2016 yılında FC Koper

30 Mayıs 2016 yılında Din. Zagreb II

12 Ağu 2016 yılında FC Koper

15 Şubat 2017 yılında Din. Zagreb II

15 Şubat 2019 yılında Jelgava

27 Şubat 2020 yılında NK Vukovar 1991

Jakov Biljan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Biljan şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakov Biljan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Zagreb, GNK Dinamo Zagreb

Hırvatistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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