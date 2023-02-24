Jakov Blagaic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Blagaic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakov Blagaic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakov Blagaic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakov Blagaic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Blagaic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakov Blagaic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Blagaic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Blagaic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Blagaic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Blagaic 8 Şubat 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Jakov Blagaić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Blagaic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NEJA SPORT d.o.o. yapmaktadır. Jakov Blagaic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakov Blagaic'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakov Blagaic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Blagaic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakov Blagaic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Blagaic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2011 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2015 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U19

29 Ekim 2018 yılında Hajduk Split II

5 Ocak 2020 yılında Hajduk Split

19 Ağustos 2020 yılında NK Olimpija

22 Ocak 2021 yılında Hajduk Split

23 Ocak 2021 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında Hajduk Split

16 Ağustos 2021 yılında Siroki Brijeg

30 Haziran 2022 yılında Hajduk Split

31 Ağustos 2022 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2023 yılında B. Banja Luka

Jakov Blagaic kimdir

Jakov Blagaic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Blagaic şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Jakov Blagaic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jakov Blagaic nereli

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