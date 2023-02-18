Jakov Gogic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Gogic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Gogic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Gogic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Gogic 15 Ekim 1996 tarihinde Bjelovar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jakov Gogić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Gogic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakov Gogic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jakov Gogic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakov Gogic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Gogic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakov Gogic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Gogic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2011 yılında Sl. Belupo U17

18 Ağu 2012 yılında Mlad. Zdralovi

31 Ağu 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2013 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2015 yılında Din. Zagreb II

13 Ekim 2020 yılında Medjimurje

2 Şubat 2021 yılında Draßburg

15 Temmuz 2021 yılında Mlad. Zdralovi

19 Ocak 2022 yılında NK Kustosija

Jakov Gogic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Gogic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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