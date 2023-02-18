Jakov Gurlica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Gurlica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Gurlica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Gurlica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Gurlica 10 Ocak 2004 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Gurlica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Jakov Gurlica, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakov Gurlica'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 18 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Jakov Gurlica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Gurlica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jakov Gurlica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Gurlica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2016 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

2 Ocak 2023 yılında Dinamo Zagreb

Jakov Gurlica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Gurlica şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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