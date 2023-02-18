Jakov Karabatic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Karabatic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakov Karabatic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakov Karabatic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakov Karabatic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Karabatic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Karabatic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Karabatic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Karabatic 23 Mart 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jakov Karabatić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Karabatic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakov Karabatic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Jakov Karabatic'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakov Karabaticboyu ve yaşı kaç

Jakov Karabatic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Karabatic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakov Karabatic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Karabatic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2011 yılında Lokomotiva Jgd

8 Ağu 2014 yılında RNK Split Alt.

1 Temmuz 2015 yılında RNK Split U17

6 Şubat 2017 yılında Hajduk U17

18 Ağu 2017 yılında Dugopolje U19

25 Şubat 2019 yılında NK Brezice 1919

8 Ağu 2019 yılında NK Kurilovec

14 Ağu 2020 yılında Cibalia

1 Eylül 2021 yılında NK Varazdin

Jakov Karabatic kimdir

Jakov Karabatic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Karabatic şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Jakov Karabatic nereli

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