Jakov Katusa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Katusa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Katusa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Katusa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Katusa 29 Aralık 2000 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jakov Katuša şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Katusa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakov Katusa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Aluminij Kidricevo futbol takımında oynamaktadır. NK Aluminij Kidricevo takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jakov Katusa'nin NK Aluminij Kidricevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakov Katusa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Katusa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakov Katusa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Katusa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2014 yılında NK Murvica

14 Ağu 2015 yılında NK Zadar U17

29 Şubat 2016 yılında P. Biograd

5 Ağu 2016 yılında NK Zadar U17

1 Temmuz 2017 yılında Zadar U19

16 Ağu 2019 yılında Sl. Belupo II

21 Şubat 2020 yılında NK Zadar

13 Ağu 2020 yılında Mlad. Zdralovi

18 Şubat 2021 yılında Beltinci

19 Temmuz 2021 yılında NK Fuzinar

4 Ağu 2022 yılında NK Aluminij

Jakov Katusa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Katusa şuan NK Aluminij Kidricevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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