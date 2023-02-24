Jakov Puljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakov Puljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakov Puljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakov Puljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakov Puljic 4 Ağustos 1993 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Jakov Puljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakov Puljic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Bosnjak yapmaktadır. Jakov Puljic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakov Puljic'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakov Puljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakov Puljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakov Puljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakov Puljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2010 yılında Cibalia U19

1 Ocak 2012 yılında Cibalia

1 Temmuz 2015 yılında NK Lokomotiva

29 Ocak 2016 yılında Inter Zapresic

30 Haziran 2016 yılında NK Lokomotiva

25 Temmuz 2016 yılında Inter Zapresic

31 Ağustos 2017 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2018 yılında Inter Zapresic

1 Temmuz 2018 yılında HNK Rijeka

3 Şubat 2020 yılında Jagiellonia

2 Temmuz 2021 yılında Puskás AFC

Jakov Puljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakov Puljic şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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