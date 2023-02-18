Jaksa Jevremovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jaksa Jevremovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jaksa Jevremovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jaksa Jevremovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jaksa Jevremovic 21 Ekim 2003 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Јакша Јевремовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jaksa Jevremovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jaksa Jevremovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jaksa Jevremovic'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jaksa Jevremovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jaksa Jevremovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jaksa Jevremovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jaksa Jevremovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Şubat 2018 yılında Partizan U15

24 Ağu 2018 yılında Brodarac U17

1 Ocak 2020 yılında Brodarac U19

19 Ağu 2020 yılında Spartak U19

2 Ağu 2021 yılında BSK Borca

31 Aralık 2021 yılında Spartak U19

2 Şubat 2022 yılında Radnicki Srem

1 Temmuz 2022 yılında Rad Belgrad

Jaksa Jevremovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jaksa Jevremovic şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Jaksa Jevremovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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