JAK’tan gerçeğini aratmayan tatbikat

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Saklıkent Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yaptı.

Antalya'ya 50 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi'nde vatandaşın can ve mal güvenliği için 24 saat görev yapan jandarma önemli bir tatbikat yaptı. Herhangi bir olaya anında müdahale etmek amacıyla Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla bu yıl kurulan JAK ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timleri, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik de bir tatbikat gerçekleştirdi. Her an hazır durumda bulunmak için sık sık faaliyetlerde bulunan timler, bu kez senaryo gereği, kayak yaparken yaralanıp, bulunduğu yerde mahsur kalan bir kişiye müdahale etti. İlk önce yaralının yerini belirleyen ekipler, önce kar motosikletiyle ardından yürüyerek bölgeye ulaştı. Olay yerinde ilk sağlık müdahalesi yapılan yaralı daha sonra sedyeye alınarak ambulansla ulaştırıldı.

Ekiplerin ikinci operasyonu ise telesiyejde mahsur kalan bir kayakçıyı kurtarmaya yönelikti. JAK timleri, yaklaşık 20 metre yükseklikte mahsur kalan kayakçıyı, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı.

Ekiplerin daha etkin ve hızlı bir kurtarma için kayak eğitimleri de aldıkları görüldü.

Kaynak: İHA