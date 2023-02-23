Jakub Antczak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Antczak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Antczak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Antczak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Antczak 29 Nisan 2004 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Antczak şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Antczak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProSport Manager yapmaktadır. Jakub Antczak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Antczak'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Antczak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Antczak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Antczak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Antczak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Lech Academy

6 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan II

1 Şubat 2022 yılında Lech Poznan

Jakub Antczak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Antczak şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 74 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Antczak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Polonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.