Jakub Arak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Arak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Arak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Arak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Arak 2 Nisan 1995 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Arak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Arak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNIDOS yapmaktadır. Jakub Arak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Katowice futbol takımında oynamaktadır. GKS Katowice takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Arak'nin GKS Katowice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Arak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Arak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Arak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Arak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Legia II

17 Temmuz 2014 yılında Z. Sosnowiec

30 Haziran 2016 yılında Legia II

1 Temmuz 2016 yılında Ruch Chorzow

12 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

15 Eylül 2017 yılında Lechia Gdansk

12 Ocak 2018 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2018 yılında Lechia Gdansk

18 Şubat 2021 yılında Rakow

1 Temmuz 2022 yılında GKS Katowice

Jakub Arak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Arak şuan GKS Katowice takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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