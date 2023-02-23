Jakub Banach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Banach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Banach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Banach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Banach 12 Nisan 2003 tarihinde Gdańsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Banach Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chojniczanka Chojnice futbol takımında oynamaktadır. Chojniczanka Chojnice takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Banach'nin Chojniczanka Chojnice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Banach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Banach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Banach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Banach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında Chojniczanka

27 Ocak 2022 yılında B. Koszalin

30 Haziran 2022 yılında Chojniczanka

22 Temmuz 2022 yılında Carina Gubin

31 Aralık 2022 yılında Chojniczanka

Jakub Banach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Banach şuan Chojniczanka Chojnice takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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