Jakub Banasik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Banasik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Banasik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Banasik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Banasik 9 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Banasik Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza futbol takımında oynamaktadır. Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımına 21 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Banasik'nin Bruk-Bet Termalica Nieciecza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Banasik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Banasik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Banasik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Banasik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bruk-Bet U19

1 Temmuz 2019 yılında Termalica II

21 Ekim 2022 yılında Termalica

Jakub Banasik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Banasik şuan Bruk-Bet Termalica Nieciecza takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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