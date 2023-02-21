Jakub Barac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Barac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Barac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Barac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Barac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Barac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Barac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Barac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Barac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Barac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Barac 4 Ağustos 1996 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Barac Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Ballgames a.s. yapmaktadır. Jakub Barac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Barac'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Barac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Barac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Barac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Barac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Sl. Liberec B

21 Temmuz 2017 yılında Varnsdorf

31 Temmuz 2020 yılında Sl. Liberec B

1 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

21 Ocak 2021 yılında Dukla Prag

Jakub Barac kimdir

Jakub Barac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Barac şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ABC Braník (2003)
SK Union Vršovice (2003 - 2004)
ABC Braník (2004 - 2006)
FC Slovan Liberec (2006 - 2015)

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Jakub Barac nereli

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