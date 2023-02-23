Jakub Bartkowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Bartkowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Bartkowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Bartkowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Bartkowski 7 Kasım 1991 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Bartkowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Bartkowski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FBG yapmaktadır. Jakub Bartkowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lechia Gdansk futbol takımında oynamaktadır. Lechia Gdansk takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Bartkowski'nin Lechia Gdansk ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Bartkowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Bartkowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Bartkowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Bartkowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Widzew II

1 Temmuz 2011 yılında Widzew Lodz

28 Mart 2014 yılında Wigry Suwalki

1 Şubat 2017 yılında Wisla Krakow

11 Ocak 2019 yılında Pogon Szczecin

2 Ocak 2023 yılında Lechia Gdansk

Jakub Bartkowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Bartkowski şuan Lechia Gdansk takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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