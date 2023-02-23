Jakub Bartosz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Bartosz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Bartosz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Bartosz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Bartosz 13 Ağustos 1996 tarihinde Myślenice şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Bartosz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Bartosz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Bartosz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 11 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jakub Bartosz'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Bartosz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Bartosz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jakub Bartosz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Bartosz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Wisla Krakow II

1 Temmuz 2015 yılında Wisla Krakow

26 Ocak 2018 yılında Sandecja

30 Haziran 2018 yılında Wisla Krakow

28 Ocak 2020 yılında Stal Mielec

11 Ağustos 2020 yılında P. Niepolomice

Jakub Bartosz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Bartosz şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Bartosz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hejnał Krzyszkowice, Karpaty Siepraw, Wisła Kraków

Polonya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.