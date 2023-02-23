Jakub Belski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Belski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Belski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Belski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Belski 2 Ocak 2003 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Belski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Belski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 13 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Belski'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Belski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Belski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Belski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Belski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Niepolomice U19

1 Haziran 2020 yılında P. Niepolomice

13 Nisan 2021 yılında P. Niepolomice

Jakub Belski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Belski şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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