Jakub Bielecki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Bielecki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Bielecki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Bielecki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Bielecki 28 Ekim 2000 tarihinde Bytom şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Bielecki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Bielecki Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ruch Chorzow futbol takımında oynamaktadır. Ruch Chorzow takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jakub Bielecki'nin Ruch Chorzow ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Bielecki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Bielecki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Bielecki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Bielecki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Ruch Chorzow

1 Temmuz 2019 yılında Slask Swietochlowice

30 Haziran 2020 yılında Ruch Chorzow

Jakub Bielecki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Bielecki şuan Ruch Chorzow takımında oynamakta ve 82 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Szombierki Bytom (2007–2011), UKS Ruch Chorzów (2011–2012), Ruch Chorzów (2012–2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.