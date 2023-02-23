Jakub Bieronski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Bieronski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Bieronski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Bieronski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Bieronski 18 Nisan 2003 tarihinde Bielsko-Biała şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Bieroński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Bieronski Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Jakub Bieronski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 14 Eylül 2018 tarihinde katılmıştır. Jakub Bieronski'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Bieronski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Bieronski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Bieronski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Bieronski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Eylül 2018 yılında Podbeskidzie

Jakub Bieronski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Bieronski şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Bieronski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rekord Bielsko-Biała, Podbeskidzie Bielsko-Biała

Polonya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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