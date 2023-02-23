Jakub Blaszczykowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Blaszczykowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Blaszczykowski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Blaszczykowski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Blaszczykowski 14 Aralık 1985 tarihinde Truskolasy şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Błaszczykowski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Blaszczykowski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Jakub Blaszczykowski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wisla Krakow futbol takımında oynamaktadır. Wisla Krakow takımına 7 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Jakub Blaszczykowski'nin Wisla Krakow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Blaszczykowski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kuba.blaszczykowski/

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http://www.facebook.com/KubaBlaszczykowski

Jakub Blaszczykowski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Blaszczykowski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jakub Blaszczykowski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Blaszczykowski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2002 yılında Gornik U19

1 Ocak 2003 yılında KS Stradom

1 Ocak 2005 yılında Wisla Krakow

1 Temmuz 2007 yılında Dortmund

31 Ağustos 2015 yılında Fiorentina

30 Haziran 2016 yılında Dortmund

1 Ağustos 2016 yılında Wolfsburg

7 Şubat 2019 yılında Wisla Krakow

Jakub Blaszczykowski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Blaszczykowski şuan Wisla Krakow takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Blaszczykowski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Raków Częstochowa (1993-2002), Górnik Zabrze (09/2002-12/2002)

Polonya takımında 16 numaralı formasıyla 28 Mart 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 108 maçta 21 gol atmıştır.

Polonya U21 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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