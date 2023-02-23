Jakub Bursztyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Bursztyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Bursztyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Bursztyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Bursztyn 25 Mart 1998 tarihinde Gorzów Wielkopolski şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Bursztyn şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Bursztyn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Jakub Bursztyn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Bursztyn'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Bursztyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Bursztyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Bursztyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Bursztyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SMS Lodz

4 Temmuz 2017 yılında Pogon Szczecin

1 Temmuz 2022 yılında Skra Czesto.

Jakub Bursztyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Bursztyn şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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