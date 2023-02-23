Jakub Cieslicki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Cieslicki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Cieslicki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Cieslicki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Cieslicki 25 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Cieślicki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Cieslicki Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RSport Agency yapmaktadır. Jakub Cieslicki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Cieslicki'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Cieslicki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Cieslicki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Cieslicki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Cieslicki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chrobry II

31 Ağustos 2022 yılında Chrobry Glogow

Jakub Cieslicki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Cieslicki şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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