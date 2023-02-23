Jakub Czelej kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Czelej Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Czelej adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Czelej Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Czelej 24 Ekim 1997 tarihinde Warszawa şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Adrian Czelej şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Czelej Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gornik Leczna futbol takımında oynamaktadır. Gornik Leczna takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Czelej'nin Gornik Leczna ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Czelej Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Czelej isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Czelej Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Czelej futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Motor U19

1 Temmuz 2012 yılında MSP Szamotuly

1 Temmuz 2013 yılında Orzeł Rudnik

1 Temmuz 2014 yılında UKS SMS U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

10 Aralık 2015 yılında TSV Havelse U19

1 Temmuz 2016 yılında HSC Hannover II

1 Temmuz 2017 yılında Kon. HFC 2

1 Şubat 2018 yılında Stal Krasnik

1 Ocak 2019 yılında 1.FC Wunstorf

1 Ağustos 2019 yılında Stal Krasnik

1 Temmuz 2021 yılında Lagoa

8 Eylül 2022 yılında Gornik Leczna

Jakub Czelej Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Czelej şuan Gornik Leczna takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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