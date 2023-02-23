Jakub Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Czerwinski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub Czerwinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Czerwinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Czerwinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Czerwinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Czerwinski 6 Ağustos 1991 tarihinde Krynica Zdrój şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Czerwiński şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Czerwinski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini box2box Football Agency yapmaktadır. Jakub Czerwinski, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Jakub Czerwinski'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Czerwinski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jczerwo/

Jakub Czerwinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Czerwinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub Czerwinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Czerwinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Promien Opalenica

1 Temmuz 2009 yılında OKS Brzesko

1 Temmuz 2011 yılında Termalica

1 Temmuz 2015 yılında Pogon Szczecin

31 Ağustos 2016 yılında Legia Varşova

11 Ocak 2018 yılında Piast Gliwice

30 Haziran 2018 yılında Legia Varşova

1 Temmuz 2018 yılında Piast Gliwice

Jakub Czerwinski kimdir

Jakub Czerwinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Czerwinski şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Poprad Muszyna (-2007), Promień Opalenica (2008)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jakub Czerwinski nereli

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