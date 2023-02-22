Jakub Elbel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Elbel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Elbel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Elbel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Elbel 6 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Elbel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.SK Prostejov futbol takımında oynamaktadır. 1.SK Prostejov takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Elbel'nin 1.SK Prostejov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Elbel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Elbel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Elbel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Elbel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2018 yılında Sl. Liberec B

6 Ağustos 2019 yılında FK Prepere

2 Mart 2022 yılında Vratimov

28 Temmuz 2022 yılında 1.SK Prostejov

Jakub Elbel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Elbel şuan 1.SK Prostejov takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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