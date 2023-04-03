Jakub Folta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Folta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Folta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Folta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Folta 15 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Folta Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Folta'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Folta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Folta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Ağustos 2020 yılında Frydek U17
10 Mayıs 2021 yılında FC Hlucin U19
17 Eylül 2021 yılında Frydek U19
4 Ağustos 2022 yılında Karvina U19
Jakub Folta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Folta şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Stará Bělá (2012 - 2014)
FC Odra Petřkovice (2014 - 2015)
FC Hlučín (2015 - 2018)
MFK Karviná (2018 - 2019)
MFK Frýdek-Místek (2019)
FC Hlučín (2019 - 2020)
MFK Frýdek-Místek (2020 - 2021)
FC Hlučín (2021)
MFK Frýdek-Místek (2021 - 2022)
MFK Karviná (2022 -)
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