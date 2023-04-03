Jakub Foltyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Foltyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jakub Foltyn kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub Foltyn ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.