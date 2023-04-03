Jakub Foltyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Foltyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Foltyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jakub Foltyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jakub Foltyn 22 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Foltýn şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jakub Foltyn Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Foltyn'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jakub Foltyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jakub Foltyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
Jakub Foltyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jakub Foltyn şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?MFK Karviná (2012 - )
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