Jakub Fulnek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Fulnek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Fulnek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Fulnek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Fulnek 26 Nisan 1994 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Fulnek Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 5 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jakub Fulnek'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Fulnek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Fulnek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Fulnek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Fulnek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Jihlava B

1 Temmuz 2014 yılında Jihlava

8 Eylül 2016 yılında FC MAS Taborsko

31 Aralık 2016 yılında Jihlava

5 Ocak 2019 yılında Mlada Boleslav

7 Temmuz 2021 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2022 yılında Mlada Boleslav

Jakub Fulnek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Fulnek şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Metylovice (2002 - 2005)1.BFK Frýdlant nad Ostravicí (2005 - 2006)MFK Vítkovice (2006 - 2010)FC Zbrojovka Brno (2010 - 2011)MFK Karviná (2011 - 2013)

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