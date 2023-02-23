Jakub Gorski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Gorski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Gorski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Gorski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Gorski 16 Şubat 2002 tarihinde Sandomierz şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Górski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Gorski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chrobry Glogow futbol takımında oynamaktadır. Chrobry Glogow takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Gorski'nin Chrobry Glogow ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Gorski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Gorski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Gorski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Gorski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Korona U19

1 Temmuz 2019 yılında Korona Kielce II

15 Haziran 2020 yılında Korona Kielce

8 Ocak 2021 yılında Garbarnia

30 Haziran 2021 yılında Korona Kielce

5 Ağustos 2022 yılında Chrobry Glogow

30 Haziran 2023 yılında Korona Kielce

Jakub Gorski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Gorski şuan Chrobry Glogow takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Gorski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alit Ożarów, Korona Kielce

Polonya U17 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 17 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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