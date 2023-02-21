Jakub Gric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Gric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Gric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Gric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Gric 5 Temmuz 1996 tarihinde Prešov şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Grič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Gric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marian Kelemen yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Gric'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jakub Gric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Gric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Gric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Gric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Michalovce

23 Ocak 2018 yılında Sandecja

30 Haziran 2018 yılında Michalovce

21 Temmuz 2020 yılında Spartak Trnava

13 Temmuz 2022 yılında C. Budejovice

Jakub Gric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Gric şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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