Jakub Grzesiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Grzesiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Grzesiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Grzesiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Grzesiak 22 Şubat 2003 tarihinde Bydgoszcz şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Grzesiak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KFM yapmaktadır. Jakub Grzesiak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 20 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Grzesiak'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Grzesiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Grzesiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Grzesiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Grzesiak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Gornik II

20 Şubat 2021 yılında Górnik Zabrze

15 Temmuz 2021 yılında MKS Kluczbork

30 Haziran 2022 yılında Górnik Zabrze

14 Temmuz 2022 yılında Stomil

31 Aralık 2022 yılında Górnik Zabrze

Jakub Grzesiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Grzesiak şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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