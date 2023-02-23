Jakub Hajda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Hajda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Hajda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Hajda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Hajda 16 Eylül 2003 tarihinde Piekary Śląskie şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Hajda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Hajda Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skra Czestochowa futbol takımında oynamaktadır. Skra Czestochowa takımına 27 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Hajda'nin Skra Czestochowa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Hajda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Hajda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Hajda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Hajda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Nisan 2021 yılında Skra Czesto.

13 Mayıs 2022 yılında Unia Rędziny

30 Haziran 2022 yılında Skra Czesto.

Jakub Hajda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Hajda şuan Skra Czestochowa takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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