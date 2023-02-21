Jakub Hodek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Hodek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Hodek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Hodek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Hodek 4 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Hodek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub Hodek'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jakub Hodek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Hodek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Hodek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Hodek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dukla Prag U19

1 Ocak 2020 yılında Dukla B

1 Temmuz 2022 yılında Dukla Prag

Jakub Hodek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Hodek şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Junior Praha 1960 (2007 - 2014)FK Dukla Praha (2014 - 2019)

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