Jakub Holubek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Holubek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Holubek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Holubek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Holubek 12 Ocak 1991 tarihinde Trenčín şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Holúbek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Holubek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fortitude Player Management yapmaktadır. Jakub Holubek, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Piast Gliwice futbol takımında oynamaktadır. Piast Gliwice takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jakub Holubek'nin Piast Gliwice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Holubek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/holub14/

Jakub Holubek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Holubek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Holubek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Holubek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında AS Trencin

15 Ağustos 2016 yılında MSK Zilina

1 Temmuz 2019 yılında Piast Gliwice

Jakub Holubek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Holubek şuan Piast Gliwice takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Jakub Holubek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovakya takımında 16 numaralı formasıyla 8 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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