Jakub Hora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Hora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Hora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Hora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Hora 23 Şubat 1991 tarihinde Most şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Hora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Hora Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Jakub Hora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Dynamo Ceske Budejovice futbol takımında oynamaktadır. SK Dynamo Ceske Budejovice takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Hora'nin SK Dynamo Ceske Budejovice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Hora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Hora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Hora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Hora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Most

1 Temmuz 2010 yılında Slavia Prag

30 Haziran 2011 yılında FK Most

1 Temmuz 2011 yılında Viktoria Plzen

21 Ocak 2013 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2013 yılında Viktoria Plzen

8 Ağustos 2013 yılında Bohemians 1905

30 Haziran 2014 yılında Viktoria Plzen

1 Temmuz 2014 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2014 yılında Viktoria Plzen

1 Ocak 2015 yılında Teplice

3 Eylül 2019 yılında Slavia Prag

31 Aralık 2019 yılında Teplice

15 Ocak 2020 yılında Riga

31 Aralık 2020 yılında Teplice

14 Ocak 2021 yılında Podbeskidzie

30 Haziran 2021 yılında Teplice

1 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice

Jakub Hora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Hora şuan SK Dynamo Ceske Budejovice takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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