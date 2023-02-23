Jakub İskra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub İskra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub İskra kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jakub İskra ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jakub İskra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub İskra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jakub İskra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub İskra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub İskra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub İskra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub İskra 13 Ağustos 2002 tarihinde Gryfino şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Cezary Iskra şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub İskra Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FA Management yapmaktadır. Jakub İskra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sandecja Nowy Sacz futbol takımında oynamaktadır. Sandecja Nowy Sacz takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jakub İskra'nin Sandecja Nowy Sacz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub İskra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub İskra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jakub İskra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub İskra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2018 yılında SPAL U17

1 Temmuz 2019 yılında SPAL U19

30 Ağustos 2021 yılında Slask Wroclaw

30 Haziran 2022 yılında SPAL

11 Temmuz 2022 yılında Sandecja

Jakub İskra kimdir

Jakub İskra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub İskra şuan Sandecja Nowy Sacz takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Jakub İskra Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 13 numaralı formasıyla 18 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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Jakub İskra nereli

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