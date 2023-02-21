Jakub Janetzky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Janetzky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Janetzky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Janetzky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Janetzky 12 Haziran 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Janetzký şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Janetzky Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jakub Janetzky, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jakub Janetzky'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jakub Janetzky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Janetzky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jakub Janetzky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Janetzky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında SFC Opava

13 Şubat 2017 yılında Jablonec

14 Şubat 2017 yılında SFC Opava

30 Haziran 2017 yılında Jablonec

2 Ocak 2018 yılında SFC Opava

30 Haziran 2019 yılında Jablonec

12 Temmuz 2019 yılında Fastav Zlin

Jakub Janetzky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Janetzky şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Janetzky Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Sokol Stěbořice (2003 - 2006)FK Slavia Opava (2006 - 2008)Slezský FC Opava (2008 - 2014)

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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