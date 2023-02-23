Jakub Jedrasik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Jedrasik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Jedrasik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Jedrasik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Jedrasik 7 Nisan 2005 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Jedrasik Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Jakub Jedrasik, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jakub Jedrasik'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Jedrasik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Jedrasik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Temmuz 2021 yılında Legia U19

1 Ocak 2022 yılında Legia II

25 Ocak 2023 yılında Legia Varşova

Jakub Jedrasik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Jedrasik şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Jedrasik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spsch Widzew U12

Polonya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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