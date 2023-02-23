Jakub Jugas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jakub Jugas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jakub Jugas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jakub Jugas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jakub Jugas 5 Mayıs 1992 tarihinde Zlín şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jakub Jugas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jakub Jugas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CHOVANECSPORT yapmaktadır. Jakub Jugas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jakub Jugas'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jakub Jugas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jakub Jugas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jakub Jugas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jakub Jugas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Tescoma Zlin

21 Eylül 2012 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2014 yılında Fastav Zlin

17 Temmuz 2014 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2015 yılında Fastav Zlin

1 Temmuz 2017 yılında Slavia Prag

22 Şubat 2019 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2019 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2019 yılında Jablonec

31 Temmuz 2020 yılında Slavia Prag

3 Ağustos 2020 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2021 yılında Slavia Prag

1 Temmuz 2021 yılında Cracovia

Jakub Jugas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jakub Jugas şuan Cracovia takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jakub Jugas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Baťov 1930 (1998 - 2002)FC Tescoma Zlín (2002 - 2010)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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